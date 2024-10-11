Ahududu Oyunu AKM'de Sahnelendi

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Usta oyuncular Suna Keskin'in ve Melek Baykal'ın rol aldığı, komedi oyunu "Ahududu", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tiyatroseverlerle buluştu.

Yönetmen, oyuncu Nedim Saban'ın "deli" karakterini canlandırdığı eserde, Cem Güler, Bülent Seyran, Birol Engeler, Murat Turhan, Özgür Yetkinoğlu ve Müge Kement de yer aldı.

Oyunun ardından usta tiyatrocu Suna Keskin'e, sahnedeki 61. yılı dolayısıyla ödül takdim edildi.

Ödülünü Nedim Saban'ın elinden alan Keskin, "İlk alkış Haldun Dormen'den geldi. Bu ilk alkış ömre bedel. Duygulandım. Burnumun direği sızladı. Ağlamak istedim, tuttum. Denetledim kendimi. Şimdi düşünüyorum da, iyi ki ben o gece nazlanmamışım, iyi ki 'Bu işi yapabilir miyim?' dememişim. Onun için 60 yıldır sahnedeysem bunun nedeni Haldun Dormen'dir. İşte bu alkıştır, beni bu günlere getiren. O nedenle Haldun'a minnettarım." dedi.

Keskin, uzun yıllardır sahnede olmaktan büyük gurur duyduğunu kaydederek, "10, 20, 30 40, 50, 60 değil, 61 yıldır sahneye çıkıyorum. Sahneye çıkıyorum diyorum. Dikkat ettiyseniz sahne alıyorum demiyorum. Çünkü sahne bir mertebedir. Buraya çıkılır. Buraya bu alkışlar için çıkılır." şeklinde konuştu.

"Ahududu"

Joseph Kesselring'in yazdığı, Nedim Saban'ın uyarlayıp yönettiği eğlenceli oyun, daha önce Cary Grant'ın başrolünde yer aldığı "Arsenic and Old Lace" filmiyle 1944'te beyazperdeye uyarlandı.

Türkiye'de daha önce usta oyuncular Suna Pekuysal, Vasfi Rıza Zobu ve Ani İpekkaya tarafından sahnelenen eser, iki yaşlı kadının yalnızlıklarına çare bulma girişimlerini konu alıyor.