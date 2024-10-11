Ahududu Oyunu AKM'de Sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ahududu Oyunu AKM'de Sahnelendi

Suna Keskin ve Melek Baykal'ın rol aldığı 'Ahududu' tiyatroseverlerle buluştu.

11.10.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta oyuncular Suna Keskin'in ve Melek Baykal'ın rol aldığı, komedi oyunu "Ahududu", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tiyatroseverlerle buluştu.

Yönetmen, oyuncu Nedim Saban'ın "deli" karakterini canlandırdığı eserde, Cem Güler, Bülent Seyran, Birol Engeler, Murat Turhan, Özgür Yetkinoğlu ve Müge Kement de yer aldı.

Oyunun ardından usta tiyatrocu Suna Keskin'e, sahnedeki 61. yılı dolayısıyla ödül takdim edildi.

Ödülünü Nedim Saban'ın elinden alan Keskin, "İlk alkış Haldun Dormen'den geldi. Bu ilk alkış ömre bedel. Duygulandım. Burnumun direği sızladı. Ağlamak istedim, tuttum. Denetledim kendimi. Şimdi düşünüyorum da, iyi ki ben o gece nazlanmamışım, iyi ki 'Bu işi yapabilir miyim?' dememişim. Onun için 60 yıldır sahnedeysem bunun nedeni Haldun Dormen'dir. İşte bu alkıştır, beni bu günlere getiren. O nedenle Haldun'a minnettarım." dedi.

Keskin, uzun yıllardır sahnede olmaktan büyük gurur duyduğunu kaydederek, "10, 20, 30 40, 50, 60 değil, 61 yıldır sahneye çıkıyorum. Sahneye çıkıyorum diyorum. Dikkat ettiyseniz sahne alıyorum demiyorum. Çünkü sahne bir mertebedir. Buraya çıkılır. Buraya bu alkışlar için çıkılır." şeklinde konuştu.

"Ahududu"

Joseph Kesselring'in yazdığı, Nedim Saban'ın uyarlayıp yönettiği eğlenceli oyun, daha önce Cary Grant'ın başrolünde yer aldığı "Arsenic and Old Lace" filmiyle 1944'te beyazperdeye uyarlandı.

Türkiye'de daha önce usta oyuncular Suna Pekuysal, Vasfi Rıza Zobu ve Ani İpekkaya tarafından sahnelenen eser, iki yaşlı kadının yalnızlıklarına çare bulma girişimlerini konu alıyor.

Kaynak: AA

Melek Baykal, Kültür Sanat, Suna Keskin, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, AKM, AKM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahududu Oyunu AKM'de Sahnelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
16:21 Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi’ye sürpriz bir talip çıktı Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:54 Ziraat Türkiye Kupası’nda skandal Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
15:40 Florida’da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu’nun çatısını uçurdu Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
15:37 Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
15:27 Fenomen Ece Ronay’a mahkemeden bir ceza daha geldi Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 11:15:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ahududu Oyunu AKM'de Sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.