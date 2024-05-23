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AİÇÜ'de mezuniyet coşkusu

AĞRI - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında başarılı olan 3 bin 540 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Ağrı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden mezun olan 3 bin 540 öğrenci için düzenlenen tören Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonu'nda düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmayasıyla başlayan program müzik dinletisiyle devam etti.

Törende konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitimlerini aldığı son noktalar olan üniversiteler arasında yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, sahip olduğu kampüs imkanları, başarılı akademisyenleri ve eğitim kalitesiyle örnek bir eğitim yuvasıdır. Kurulduğu günden itibaren ülkemiz ve dünya bilimine değer katan çalışmalara imza atan Üniversitenin bugünlere ulaşmasında emeği bulunan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a, şehrimize örnek bir bilim yuvası kazandıran IC Holding'e teşekkür ediyorum. Bu duygularla, tüm mezun öğrencilerimizin başarılı bir hayat geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

Tören, üniversite birincisi Hilal Ağtaş'ın mezuniyet kütüğüneismi yazılı olan plakayı çakması, dereceye giren Lisans ve Ön lisans öğrencilerine diplomalarının verilmesi ve kep atma töreniyle sona erdi.