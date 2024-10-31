Aile Dramı: Üç Cenaze Yan Yana - Son Dakika
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Aile Dramı: Üç Cenaze Yan Yana

Aile Dramı: Üç Cenaze Yan Yana

Batman'da Nesim Adım, eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti. Cenazeleri yan yana defnedildi.

31.10.2024 12:53
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BATMAN'da tabancayla intihar eden Nesim Adım (33) ile olay öncesi öldürdüğü eşi Tuba Adım (32) ve oğlu Ali Ensar Adım'ın (11) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

Olay, dün öğleden sonra Tilmerc Mahallesi'ndeki villada meydana geldi. İş arkadaşları telefonla aradıkları Nesim Adım'a ulaşamayınca evine gitti. Uzun süre çaldıkları kapı açılmayınca, camı kırıp içeri giren arkadaşları, Nesim Adım'ı, oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre; Nesim Adım'ın oğlu ve eşini öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirtildi.

BORÇLARI OLDUĞUNA DAİR NOT BIRAKMIŞ

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Tilmerç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Nesim Adım'ın olay günü saat 02.00'de, kendisi, eşi ve çocuğunun olduğu bir görüntü paylaştığı ortaya çıktı. Diğer yandan Nesim Adım'ın olay öncesi borçları olduğuna dair bir not bıraktığı iddia edildi. DHA)

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Batman, Baba, Suç, Son Dakika

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