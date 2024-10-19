Aile Hekimleri Büyük Ankara Mitingi'nde Yükseliyor - Son Dakika
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Aile Hekimleri Büyük Ankara Mitingi'nde Yükseliyor

Aile Hekimleri Büyük Ankara Mitingi\'nde Yükseliyor

AHEF, aile hekimlerinin sorunlarına dikkat çekmek için Ankara'da büyük bir miting düzenledi.

19.10.2024 17:50
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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) "Büyük Ankara Mitingi" düzenledi.

AHEF organizasyonu ile "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği" tasarısına karşı düzenlenen miting için farklı illerden Ankara'ya gelen aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları Anıt Park'ta buluştu.

Federasyon Başkanı Türkü Yağmur Nehir, her geçen gün, iş yüklerinin daha da ağırlaştığını belirterek, "Bizler, hem hastalarımızla hem de sistemin zorluklarıyla boğuşurken, fiziksel ve psikolojik şiddetle karşı karşıya kalıyoruz. Şiddet, yalnızca bizlere zarar vermiyor, sağlık sisteminin tamamına zarar veriyor. Artık bu duruma karşı daha güçlü ses çıkarma zamanıdır." diye konuştu.

Aile hekimlerinin insanca yaşayacakları güvenli çalışma alanı istediğini dile getiren Nehir, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği tasarısından vazgeçin ve geç olmadan buradaki binlerce kişinin sözlerine kulak verin. Aksi halde bugün, burada başlattığımız hareketimiz hız kesmeden devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP ve İYİ Parti'den doktor kökenli bazı milletvekillerinin de birer konuşma yaptığı mitingin ardından hekimlerin omuzunda sahneye getirilen ve üzerine siyah branda sarılı boş bir tabut, sahneye bırakıldı.

Kaynak: AA

Yağmur Nehir, Politika, Sağlık, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Hekimleri Büyük Ankara Mitingi'nde Yükseliyor - Son Dakika

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