Aile İçinde Kanlı Saldırı: 5 Ölü

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde yaşanan aile içi şiddet olayında, 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamada, Benthany kasabasında meydana gelen olayda, 2'si çocuk 5 kişiyi bıçaklayarak öldüren, 1'i çocuk 2 kişiyi bıçakla yaralayan şahsın gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, 33 yaşındaki zanlının, önce evde misafir ağırlayan annesine kızarak bıçakla saldırdığı, sonrasında kendisine müdahale eden amcasını bıçaklayarak öldürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Zanlının daha sonra evde bulunan 2 ve 6 yaşlarında iki kız çocuğunu öldürdüğü belirtilen açıklamada, "Kana susamış şüpheli, ayrıca engelli bir kadını ve evi ziyaret eden başka bir yaşlı kadını bıçaklayıp öldürdü." ifadesi kullanıldı.

Zanlının annesinin ve 4 yaşında bir kız çocuğun saldırıdan ağır yaralı kurtulduğu kaydedilerek, "Şüphelinin kız kardeşi ise 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte güvenli bir yere kaçmayı başardı." denildi.