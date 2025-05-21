Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'İstanbul'dan dünyaya ailenin korunmasına güçlü bir mesaj vereceğiz' - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'İstanbul'dan dünyaya ailenin korunmasına güçlü bir mesaj vereceğiz'

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Uluslararası Aile Forumu ile aile kurumunu tehdit eden küresel gelişmelere karşı güçlü ve ortak bir duruş sergileyeceğiz.

21.05.2025 10:34
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Uluslararası Aile Forumu ile aile kurumunu tehdit eden küresel gelişmelere karşı güçlü ve ortak bir duruş sergileyeceğiz. İstanbul'dan dünyaya ailenin korunmasına yönelik güçlü bir mesaj vereceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '2025 Aile Yılı' kapsamında 22-23 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek 'Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin yazılı değerlendirme yaptı. Forumun, 'Küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesi' temasıyla düzenleneceğini belirten Bakan Göktaş, "Aile kurumu, insanlığın ortak değeridir. Biz de 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarını İstanbul'da buluşturacak bu forumla, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik küresel iş birliği imkanlarını pekiştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir toplumsal yapı için ailenin önemini vurgulayan Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı' kapsamında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Aile Forumu ile aile kurumunu tehdit eden küresel gelişmelere karşı güçlü ve ortak bir duruş sergileyeceğiz. İstanbul'dan dünyaya ailenin korunmasına yönelik güçlü bir mesaj vereceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, sağlam ve sağlıklı bir aile yapısının, ülkelerin en stratejik güç unsurlarından biri haline geldiğini belirterek, "Afetler, salgınlar gibi kriz dönemlerinde bu gücün önemini yaşayarak öğrendik. Aile kurumunu her türlü tehdide karşı koruma kararlılığımızı uluslararası ölçekte de sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Foruma ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Forumun açılışının ardından 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarının katılımıyla gerçekleştirileceğimiz, 'Aile Odaklı Politikaların Ana Akımlaştırılması: Ulusal ve Uluslararası Çabalar' konulu bakanlar oturumunda, aileye dair küresel sorunları ele alacağız. Oturumun ardından ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik ortak bir bildiri hazırlayarak, kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kaydetti.

Forum kapsamında, 'Son Derece Karlı: Küresel Tehditlerin Bireylere, Ailelere ve Topluma Bedeli', 'Kurgu ile Gerçek Arasında: Kültür, Sanat ve Medyada Aile', 'Ekranlar Çağında Aile Olmak' ve 'Aşırı Nüfus Miti: Küresel Gündem Nüfusun Azalmasına Nasıl Katkıda Bulundu' başlıklı panellerin de düzenleneceğini vurgulayan Bakan Göktaş, bu panellerde aileyi etkileyen küresel krizlerin maliyeti, aile kurumunun kültür ve medya içindeki temsili, dijital çağda ebeveynlik ve dünya nüfusundaki değişimlerin aile üzerindeki etkileri gibi konuların ele alınacağını bildirdi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİ, AİLEYE VERİLEN ÖNEMİN GÖSTERGESİDİR'

Forumun kapanış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını, eşi Emine Erdoğan'ın da başka bir etkinlikte katılımcılarla bir araya geleceğini belirten Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin desteği, aileye verilen önemin en somut göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı tarihi konuşmada ifade ettiği gibi, aileye sahip çıkmanın, insanlığın geleceğine sahip çıkmak demek olduğu bilinciyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, forum kapsamında 'Tüm Mutlu Aileler Birbirine Benzer' temalı etkileşimli serginin yanı sıra dijital ebru uygulamaları, birçok kurum ve kuruluş stantları ile 'Aileden İlham Alan Girişimciler' fuarının da katılımcılarla buluşacağını aktardı. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile, bizi biz yapan, bir ve beraber kılan değerlerimizin yeşerdiği topraktır. Geleceğimize ışık tutan aileler, ülkemizin ve milletimizin huzur, güven ve istikrar kaynağıdır. Bu forum, aileyi güçlendirmek için uluslararası ölçekte verdiğimiz kararlı mücadelenin sembolü ve bir süredir yürüttüğümüz aile diplomasisi açısından önemli bir kilometre taşı olacaktır. Güçlü toplum, güçlü aileyle mümkündür. Uluslararası Aile Forumu'nun şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'İstanbul'dan dünyaya ailenin korunmasına güçlü bir mesaj vereceğiz' - Son Dakika

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