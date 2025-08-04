Ailelerden Netanyahu'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
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Ailelerden Netanyahu'ya Sert Eleştiri

04.08.2025 13:53
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İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırı planını eleştirdi.

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları genişletme planıyla ülkeyi felakete sürüklediğini belirtti.

İsrailli esir yakınlarının oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesinin İsrailli esirlerin hayatlarını riske atacağı vurgulandı.

Gazze Şeridi'ne yeni ve kapsamlı saldırı planıyla Netanyahu'nun olabilecek en büyük "dolandırıcılığı tezgahlamaya hazırlandığı" ifade edilen açıklamada, Başbakan'ın Gazze'de zafer kazandıkları ve esirlerin serbest kalmasını sağladıkları yönündeki söylemlerinin kamuoyunu aldatmayı amaçladığı kaydedildi.

İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker ise Nazilerin Yahudi Soykırım planına atıf yaparak Tel Aviv hükümetinin oğlu Matan ve 49 esir için "nihai çözüm" planını uygulamaya karar veridini söyledi.

Zangauker, "Savaşı sona erdirmek için tam bir anlaşmaya varmak yerine Netanyahu yaşayan esirleri cesetlere dönüştürüp, ölenleri de tamamen yok edecek bir operasyon hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail basını, İsrail ordusunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıkların yapıldığını öne sürdü.

Ordunun hazırladığı geniş kapsamlı "aşamalı saldırı planı" çerçevesinde, pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları da dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtiliyor.

İsrail ordusunun şimdiye kadar söz konusu bölgelere esirlerin varlığı nedeniyle kara saldırıları düzenlemekten kaçındığı iddia edilirken, İsrail kabinesinin planı bu hafta görüşeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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