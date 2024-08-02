Air India, Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

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YENİ DELHİ, 2 Ağustos (Xinhua) -- Air India, Ortadoğu'da tırmanan gerilim nedeniyle İsrail'in Tel Aviv kentiyle olan tüm uçuşlarını 8 Ağustos'a kadar askıya aldı.

Air India'nın Cuma günü yaptığı duyuruda, "Ortadoğu'nun bazı bölgelerinde devam eden durumu göz önüne alarak, Tel Aviv'e giden ve Tel Aviv'den kalkan tüm tarifeli uçuşlarımızı söz konusu gün de dahil olmak üzere 8 Ağustos 2024'e kadar duyuru tarihinden itibaren derhal geçerli olacak şekilde askıya aldık" denildi.

Açıklamada, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu süre zarfında Tel Aviv'e gidiş ve Tel Aviv'den geliş için onaylanmış rezervasyonları olan yolcularımıza, yeniden planlama ve iptal ücretlerinden bir defaya mahsus feragat ederek destek veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Air India Perşembe akşamı operasyonel sebepleri gerekçe göstererek Yeni Delhi'den Tel Aviv'e gidecek tarifeli bir uçuşu iptal etmişti.

Air India'nın, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma kararı, Ortadoğu'da devam eden gerilimin son günlerde tırmanması üzerine alındı.

Bu hafta başında Hindistan hükümeti Lübnan'daki Hindistan vatandaşlarına yönelik bir tavsiye yayımlayarak dikkatli olmalarını ve Beyrut'taki Hindistan Büyükelçiliği ile irtibat halinde kalmalarını istemişti.