AK Parti, Afyonkarahisar'da belediye başkan adaylarını tanıttı - Son Dakika
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AK Parti, Afyonkarahisar'da belediye başkan adaylarını tanıttı

AK Parti, Afyonkarahisar\'da belediye başkan adaylarını tanıttı

AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Afyonkarahisar'da ilçelerden gösterdiği belediye başkan adaylarını tanıttı. Aday tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçe belediye başkan adayları tek tek tanıtıldı. Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına ise Hüseyin Ceylan Uluçay aday gösterilmişti.

21.02.2024 15:40
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AK Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Afyonkarahisar'da ilçelerden gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti'den Çay'da Hüseyin Atlı, Başmakçı'da Tuncer Kerpiç, Bolvadin'de Fatih Kayacan, Emirdağ'da Serkan Koyuncu, Şuhut'da İbrahim Eroğlu, Sultandağı'nda Mehmet Aldırmaz, Dazkırı'da Fatih Çiçek, Bayat'ta Halil İbrahim Bodur, İhsaniye'de Emine Gökçe, İscehisar'da Seyhan Kılıçarslan, Sinanpaşa'da Erdal Karaman, Sandıklı'da Adnan Öztaş, Hocalar'da Ali Arslan, Evciler'de Ali Dede Savaş, Çobanlar'da Ali Altuntaş ve Kızılören'de Hüseyin Korkmaz aday gösterildi.

Cumhur İttifakı'ndan Dinar'da Nihat Sarı aday yapıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına Hüseyin Ceylan Uluçay'ın aday gösterildiği daha önce açıklanmıştı.

Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti, Afyonkarahisar'da belediye başkan adaylarını tanıttı - Son Dakika

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