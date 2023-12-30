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AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür'den Yeni Yıl Kutlama Mesajı - Son Dakika
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AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür'den Yeni Yıl Kutlama Mesajı

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, 2023'ü geride bırakarak yeni bir yılı karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, 2024'te kenti daha da geliştirmek ve ileriye taşımak için çalışacaklarını söyledi. Gür, yeni Türkiye yolunda 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı ve Batmanlı hemşehrilerinin yeni yılını en içten dileklerle kutladı.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür\'den Yeni Yıl Kutlama Mesajı
30.12.2023 - 16:07,  Güncelleme: 16:08
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AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gür mesajında, 2023'ü geride bırakırken büyük umutlarla yeni bir yılı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

2024'te kenti her alanda daha da geliştirmek ve ileriye taşımanın öncelikleri olacağını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Yeni Türkiye yolunda 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yeni yılda da zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi ilimiz ve ülkemiz için en verimli şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Batmanlı hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi sunarım."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür'den Yeni Yıl Kutlama Mesajı - Son Dakika
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