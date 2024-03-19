AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, iftar programına katıldı

AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Anadolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen iftar programına katıldı.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Yaman, Bilecik için planladığı projelerini anlattı.
Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Yaman, Bilecik'i daha yaşanabilir ve gelişmiş bir kent yapmak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizerek, "Hemşehrilerimizin desteğiyle şehrimizi geleceğe taşıyacak adımları birlikte atacağız." ifadesini kullandı.
Etkinlikte Yaman'a, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Belediye ve İl Genel Meclisi üyesi adayları ile partililer eşlik etti.
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