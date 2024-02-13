AK Parti Çaldıran Belediye Başkan Adayı Ferman Yıldırım, Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Çaldıran Belediye Başkan Adayı Ferman Yıldırım, Kaymakamı Ziyaret Etti

AK Parti Çaldıran Belediye Başkan Adayı Ferman Yıldırım, Kaymakamı Ziyaret Etti

AK Parti'nin Çaldıran Belediye Başkanı adayı Ferman Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret etti. Yıldırım, projeleri hakkında bilgi vererek ilçeye değer katacak çalışmalar yapacaklarını belirtti.

13.02.2024 18:51  Güncelleme: 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin Çaldıran Belediye Başkanı adayı Ferman Yıldırım, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i makamında ziyaret etti.

Geçen hafta Çaldıran Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklanan Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret eden Yıldırım, projeleri hakkında bilgi verdi.

İlçe için gece gündüz çalışacaklarını belirten Yıldırım, Çaldıran'a değer katacak projeler hazırladıklarını aktardı.

Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki kurumları ziyaret etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ferman Yıldırım, Çaldıran, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Çaldıran Belediye Başkan Adayı Ferman Yıldırım, Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 19:45:38. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Çaldıran Belediye Başkan Adayı Ferman Yıldırım, Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement