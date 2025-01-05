AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, AK Parti Biga 8. Olağan Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "AK Parti her ne kadar yıllardır kitlelere hitap etse de serbest seçimlerle dünya tarihinde bunca yıl iktidarda kalmış tek parti olsa da bir fikir ve dava hareketidir." dedi.

Partisinin Biga 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Gider, dava adamı olmanın samimiyet ve kendinden vazgeçme işi olduğunu dile getirdi.

"Zaten bir davanız varsa Rabbim size yardım eder. Yoksa kişisel menfaatleriniz için koltuk kavgası için mali konular için koşturmanız onlar sizin kendi derdinizdir." diye konuşan Gider, Amerika'da kişisel menfaatlerle yürüyen bir sistemin olduğunu ama Türkiye'nin tarihinde de bugününde de böyle bir durumun olmadığını, inandıkları şeyler için yürüttüklerini söyledi.

AK Parti davasıyla birlikte oldukları için buralarda olduklarını dile getiren Gider, "'Efendim benim kişisel olarak şu kadar oyum var.' Tamam ayrıl partiden, çık göreyim bakalım. Var mı oyun görelim. Böyle bir şey yok. Recep Tayyip Erdoğan kendini bildiği günden beri kendisi için harcadığı bir tek günü varsa gelin konuşalım. Bugün yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen biz televizyonda takip edemiyoruz sabah nerede akşam nerede?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyada her şeyin tekrar çizildiği bir dönemde, yüzlerce yıl sonra tekrar masada kurucu unsur olarak Türkiye'nin masada oturmasını sağladığını ifade eden Gider, sözlerine şöyle devam etti:

"Ve şimdi bir grup toplantısı yapmak istiyor, 'yoruldum' demiyor 'onu da bir başkası yapsın' demiyor. 'Bu benim işim, ben yapmalıyım.' diyor. Çünkü bizim fikriyatımızda senin yapabileceğin bir iş varsa sen yapacaksın. Bu bazen yanlış anlaşılıyor. 'Benim oturacağım bir koltuk varsa, ben oturayım.' gibi anlaşılıyor. Hayır. İş yapmak ile koltukta oturmak çok farklı şeylerdir. Ben çok adam gördüm. Yıllarca koltukta oturdu, hiçbir iş yapmadı Bunların siyasette rodeocu deniyor. Rodeo nedir? Atın üzerinde kalma sanatıdır. Zor bir iştir. Ama atın bir istikameti yoktur, bir yere gitmez. Sizi bir yere götürmez, sizin bir yere gitme diye bir derdiniz yoktur. Derdiniz nedir? Atın üzerinde kalmak. Oysa bu bizim için komik. Ne işim var benim atın üzerinde. Ben bir yere gideceksem ata binerim.

AK Parti her ne kadar yıllardır kitlelere hitap etse de serbest seçimlerle dünya tarihinde bunca yıl iktidarda kalmış tek parti olsa da bir fikir ve dava hareketidir. Belki de en büyük özelliği, bir dava hareketinin çok fazla iktidara gelmesi beklenemezken, hem iktidara gelip hem 20 seneden fazla bu iktidarı sürdürebilmiş bir partidir. Bunun özünde davası vardır, bunun da özünde Recep Tayyip Erdoğan vardır."

"2028 genel ve 2029 yerel seçimlerinde başarımız devam edecektir"

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk de AK Parti'nin 2001 yılından bu yana girdiği bütün genel seçim ve referandumlardan başarılı sonuçlar aldığını, 2024 yılındaki yerel seçimlerde yaşanan irtifa kaybına rağmen önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Göktürk, AK Parti'nin sandıktaki başarısının iki ana unsurla kaim olduğunu belirterek, "Bir, diğer genel başkanların hayal bile edemediklerini gerçekleştiren güçlü bir lider. İki, bu güçlü lideri destekleyen, genel merkezden yönetilen çok güçlü ve tecrübeli teşkilat yapısı. Bizler kendi şahsi ve ticari ikbalimizi değil, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, devletimizi, dinimizi, değerlerimizi, liderimizi, teşkilatımızı ön planda tuttuğumuz sürece Allah'ın inayetiyle 2028 genel ve 2029 yerel seçimlerinde başarımız ve milletimize olan hizmetimiz devam edecektir. " diye konuştu.

Divan başkanlığını AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş'ın yaptığı kongreye, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İl Başkanı Eyüp Tan, AK Parti ilçe başkanları, partililer, muhtarlar ve dernek başkanları katıldı.