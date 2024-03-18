AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas\'ın Hafik ilçesinde iftar programına katıldı

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Hafik ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

AK Parti Hafik İlçe Başkanlığınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Spor Salonu'nda düzenlenen iftara katılan Güler, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler diledi.

Hafik'te perşembe günü doğal gaz temel atma törenine katıldıklarını anımsatan Güler, "İnşallah büyük bir hızla haziran, temmuz gibi doğal gazımızı Hafikli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun. İlçemizin yaşam kalitesini artıracak her türlü hizmeti burada yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Güler, ilçe girişindeki caddeyi düzenleyerek Hafik'in prestij caddesi haline getireceklerini belirtti.

Sivas ve Hafik ilçesiyle ilgili cezaevi konusunda projelerinin olduğunu aktaran Güler, "Bizim iki meselemiz var, Hafik Sivas'a çok yakın. Cezaevimiz, açık cezaeviyle beraber merkezde kaldı. İnşallah Sivas'ta ek adliye binamızla ilgili bir çalışmamız, projemiz var. Diğeri de Hafik'te açık cezaeviyle ilgili bir çalışma var. İnşallah bu çalışmayı da yapacağız." diye konuştu.

Yerel seçimlerde AK Parti'nin Hafik Belediye Başkan adayı Habip Görler'e de destek isteyen Güler, "31 Mart akşamında Habip Başkanı seçtiğiniz taktirde inşallah bizim de bütün desteğimiz emeğimiz gayretimiz yanında olacak." ifadelerini kullandı.

Programa şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.