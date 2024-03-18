AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas\'ın Hafik ilçesinde iftar programına katıldı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Hafik ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.
AK Parti Hafik İlçe Başkanlığınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Spor Salonu'nda düzenlenen iftara katılan Güler, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler diledi.
Hafik'te perşembe günü doğal gaz temel atma törenine katıldıklarını anımsatan Güler, "İnşallah büyük bir hızla haziran, temmuz gibi doğal gazımızı Hafikli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun. İlçemizin yaşam kalitesini artıracak her türlü hizmeti burada yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Güler, ilçe girişindeki caddeyi düzenleyerek Hafik'in prestij caddesi haline getireceklerini belirtti.
Sivas ve Hafik ilçesiyle ilgili cezaevi konusunda projelerinin olduğunu aktaran Güler, "Bizim iki meselemiz var, Hafik Sivas'a çok yakın. Cezaevimiz, açık cezaeviyle beraber merkezde kaldı. İnşallah Sivas'ta ek adliye binamızla ilgili bir çalışmamız, projemiz var. Diğeri de Hafik'te açık cezaeviyle ilgili bir çalışma var. İnşallah bu çalışmayı da yapacağız." diye konuştu.
Yerel seçimlerde AK Parti'nin Hafik Belediye Başkan adayı Habip Görler'e de destek isteyen Güler, "31 Mart akşamında Habip Başkanı seçtiğiniz taktirde inşallah bizim de bütün desteğimiz emeğimiz gayretimiz yanında olacak." ifadelerini kullandı.
Programa şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde alıkoyduğu bazı gazetecileri 12 saatin ardından serbest bıraktı. Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul'un da aralarında olduğu gazetecilerin serbest bırakıldığı belirtildi. İsrail ordusu ise konuya dair henüz açıklama yapmadı. İsrail askerlerinin hastaneye baskını sırasında gazetecilerin kelepçelendiği, gözleri bağlandığı ve içeriklerinin yok edildiği ifade edildi. İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndeki operasyonun devam edeceğini duyurdu.
Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Eflatun filminin galası Torun Center'da gerçekleştirildi. Yönetmen Cüneyt Karakuş, filmin senaryosunun 2013'te kaleme alındığını ve pandemi öncesi çekimlerin tamamlandığını belirtti. Film, görme engelli bir kadının saf ve gerçek aşkı bulma hikayesini anlatıyor. Ayrıca, film Japonya, Kırgızistan, Bangladeş ve Fransa gibi ülkelerde de gösterildi.
Almanya, İsviçre ve Çekya'daki dış temsilciliklerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü için törenler düzenlendi. Törenlerde, Çanakkale Zaferi'nin önemi vurgulandı ve şehitler anıldı. Konuşmalarda, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin milli bilincini güçlendirdiği ve Türkiye'nin aydınlık yarınlara ilerlemesinde önemli bir rol oynadığı ifade edildi.
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