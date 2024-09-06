AK Parti Karabük'te Kongre Süreci Başlıyor - Son Dakika
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AK Parti Karabük'te Kongre Süreci Başlıyor

AK Parti Karabük\'te Kongre Süreci Başlıyor

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 1 belde ve 6 ilçeyi kapsayan kongre sürecinin bu yıl tamamlanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK toplantısı sonrası başlatılan süreçte, eylülde delege seçimleri gerçekleştireceklerini belirten Salt, gençlik ve kadın kolları kongrelerinin de yapılacağını vurguladı.

06.09.2024 18:18
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AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 1 belde ve 6 ilçeyi kapsayan kongre sürecini bu yıl tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Salt, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK toplantısı sonrasında kongre kararı aldığını anımsattı.

Türkiye'nin 81 ili, ilçeler ve beldelerini kapsayan kongre sürecinin, Genel Merkez kongresiyle son bulacağını belirten Salt, "8. Olağan Kongre sürecimiz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında geçen haftaki MKYK toplantısı sonrası fiilen başlamıştır. Karabük il teşkilatı olarak sürece dair hazırlıklarımıza bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İlk etapta eylül ayında delege seçimlerini gerçekleştireceklerini bildiren Salt, 1 belde ve 6 ilçeyi kapsayan kongre sürecini bu yıl tamamlayacaklarını vurguladı.

Salt, bu süreçte Gençlik Kolları ve Kadın Kolları teşkilatlarının kongrelerini de gerçekleştireceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ile belirleyeceğimiz, 2025 yılında uygun bir tarihte il kongremizi yapmayı hedefliyoruz. AK Parti'miz daima yenilenme, tazelenme, büyüme, gelişme ve yeni şartlara adapte olma özellikleriyle Türk siyasi tarihine damga vurmuştur. İnşallah kongre sürecimizi de büyük bir titizlikle yürütecek. Hakk'a ve halka hizmet düsturuyla birleştirerek, bütünleştirerek ve kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Kongre sürecimizin teşkilatlarımıza, Karabük'ümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Karabük'te Kongre Süreci Başlıyor - Son Dakika

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