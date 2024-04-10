AK Parti Malatya İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

AK Parti Malatya İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İl Başkanı Namık Gören, Nikah Sarayı'ndaki törende, teşkilat üyelerinin ve Malatyalıların bayramını kutladı.
Gören, Ramazan Bayramı'nın millete, ülkeye, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.
Programda milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de selamlama konuşması yaptı.
Programa partililerle bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı çerçevesinde Gazi Huzurevi sakinlerini unutmadı. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentinde bulunan 300 megavat basınçlı hava enerji depolama istasyonu Salı günü faaliyete geçti. Bu teknolojiyle enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda yeraltı mağarasına hava pompalanacak, talebin arttığı zamanlarda ise basınçlı hava enerji üretmek üzere serbest bırakılacak. Süper güç bankası olarak adlandırılan istasyonun yılda 500 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'nin Değirmenli beldesinde toprağa verildi. Şehidin naaşı, ailesinin evine götürüldükten sonra belde meydanında düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, şehidin ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
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