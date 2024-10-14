AK Parti Mardin'de İlçe Kongrelerini Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Mardin'de İlçe Kongrelerini Tamamladı

AK Parti Mardin\'de İlçe Kongrelerini Tamamladı

AK Parti Mardin İl Başkanlığı, Mazıdağı ve Derik ilçe kongrelerini başarıyla gerçekleştirdi.

14.10.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Mardin İl Başkanlığı, Mazıdağı ve Derik ilçe kongrelerini tamamladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik'teki kongre bir spor salonunda, Mazıdağı'ndaki kongere ise bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Kongrelerde konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana millet için durmadan çalıştığını söyledi.

Kongre sevinçlerine ortak olan vatandaşlara teşekkür eden Uncu, şunları kaydetti:

"Mazıdağı ve Derik ilçe kongrelerimizi Allah'ın izniyle alnımızın akıyla tamamladık. Güven tazeleyen başkanlarımı tebrik ediyor, yeni süreçte onlara başarılar diliyorum. Bölgemiz her zaman daha iyisini hak ediyor. Bu nedenle yenilenen kadrolarımızla her alanda durmadan çalışacağımıza emin olmanızı isterim. Her alanda devlet yatırımlarının sağlandığı ve halen devam ettiği, devlet destekli özel sektör girişimlerinin son derece önemli bir istihdam ve üretim kapasitesi oluşturduğu ilçelerimizin kalkınması adına ben ve ekibim tüm azmimizle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. İlçelerimizin daha da kalkınması için önümüze çıkan her yolu değerlendirerek proje ve istihdam kapılarını ardına kadar açacağız. Artık geleceğe daha emin adımlarla ilerleyerek durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kongrede, mevcut başkanlardan Derik'te Süleyman Karahan, Mazıdağı'nda ise Mehmet Denli yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongrelere, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Koordinatörü Orhan Karasayar da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mazıdağı, AK Parti, Politika, Ekonomi, mardin, Güncel, Derik, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Mardin'de İlçe Kongrelerini Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:19 Yenidoğan Çetesi’nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış
11:55 Meyve suyu, çikolata, şeker 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 16:20:09. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Mardin'de İlçe Kongrelerini Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.