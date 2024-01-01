 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Numune Hastanesi'ni ziyaret ederek yeni yılın ilk bebeği Mevlüt Akif Baybaş'a altın hediye etti. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de aynı şekilde altın hediye etti. Ziyarete AK Parti Sivas milletvekilleri ve il protokolü de katıldı.

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas\'ta yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti
01.01.2024 - 00:47,
Abone Ol

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti.

Güler, Sivas Numune Hastanesi'ni ziyaret ederek burada tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Daha sonra hastanenin yeni doğan servisine geçen Güler, burada yeni yılın ilk bebeği olan Mevlüt Akif Baybaş'a altın hediye etti.

Zeynep ve Ferdi Baybaş çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Mevlüt Akif Baybaş'a hayırlı ömürler temenni eden Güler, anneye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti.

Ziyarette, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ve il protokolü hazır bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Numune Hastanesi, Abdullah Güler, AK Parti, Sivas, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti - Son Dakika


00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi

Son Dakika
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 01:14:42. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement