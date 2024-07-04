AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, UEFA'nın Merih Demiral'a disiplin soruşturması açmasını eleştirdi - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, UEFA'nın Merih Demiral'a disiplin soruşturması açmasını eleştirdi

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına tepki gösterdi. Açıkkapı, eğer bu işaret PKK veya LGBT sembolü olsaydı UEFA'nın tepkisiz kalacağını belirtti. Ayrıca Açıkkapı, Elazığ'da yapılan tarım ve orman desteklerini de paylaştı.

04.07.2024 15:27
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına ilişkin "Şayet burada bir PKK bölücü işareti yapılmış olsaydı, LGBT işareti yapılmış olsaydı herhalde UEFA bu konulara kayıtsız kalacaktı." açıklamasında bulundu.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasını kınadı.

Alman Dışişleri Bakanlığının bu konudaki açıklamalarını da "esefle karşıladıklarını" ifade eden Açıkkapı, Merih Demiral'ın yapmış olduğu "bozkurt işaretinin" bugüne kadar ki bütün Türk kavimlerinin kullandığı bir sembol olduğuna dikkati çekti.

Bu işaretin farklı yönlere çekilmesini kabul etmediklerini dile getiren Açıkkapı, "Geçmişte yapılan ve farklı yönlere çekilmesi gereken davranışlar varken, bugün Merih Demiral'ın yapmış olduğu bu bozkurt işaretine bu kadar farklı yaklaşım sergileyenlerin çok samimi olmadıklarını ifade etmek istiyorum. Şayet burada bir PKK bölücü işareti yapılmış olsaydı, LGBT işareti yapılmış olsaydı herhalde UEFA bu konulara kayıtsız kalacaktı. Bunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Elazığ'a yapılan tarım ve orman destekleri

AK Parti hükümetleri döneminde Elazığ'da yapılan tarım ve orman desteklerinden bir kısmını paylaşan Açıkkapı, 2023 yılında tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesi kapsamında kent genelinde 14 kooperatifin hizmet aldığını bildirdi.

Bu desteklerden 214 ortağın faydalandığı ve toplamda 1 milyon 637 bin 682 lira destek sağlandığı bilgisini veren Açıkkapı, bu destekler sayesinde çiftçilerin su kullanım maliyetlerini azaltma imkanına kavuştuğunu ve daha verimli bir tarımsal üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uzman Eller Projesi kapsamında yapılan desteklerle 2023'te 28 müracaat alındığını ve 18 kişiyle sözleşme imzalandığını bildiren Açıkkapı, "Tamamlanan 13 projeyle toplamda 3 milyon 793 bin 625 lira proje bütçesi oluşturulmuş ve bu projeler için 3 milyon 242 bin 524 lira destek sağlanmıştır." dedi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde yapılan çalışmalar ile Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteklemesi ve ORKÖY desteklerine ilişkin verileri de paylaşan Açıkkapı, ana hedeflerinin Elazığ'ın tarımsal üretim kapasitesini artırmak, çiftçilerin refahını yükseltmek ve tarım sektöründe sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, UEFA'nın Merih Demiral'a disiplin soruşturması açmasını eleştirdi - Son Dakika

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