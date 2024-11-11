AK Parti Sandıklı Gençlik Kongresi Yapıldı

AK Parti Sandıklı İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantısı salonundaki kongrede, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Ahmet Aktürk seçildi.
Kongreye, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak ve partililer katıldı. ???????
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