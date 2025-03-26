AK Parti Serik'te İftar Programı - Son Dakika
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AK Parti Serik'te İftar Programı

AK Parti Serik İlçe Teşkilatı iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

26.03.2025 10:48
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AK Parti Serik İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında partililer bir araya geldi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel, ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, dünyada tankların, füzelerin ve silahların gölgesinde zalimin zulmü altında ezilen tüm Müslümanların bir an evvel huzur ortamına kavuşmasını diledi.

Türkiye'de de huzursuzluk yaratılmaya çalışıldığını aktaran Türel, şunları kaydetti:

"Son günlerde ülkemizi karıştırmaya çalışanlar, asitlerle, kezzaplarla bizlerin güvenliğini sağlamaya çalışan kahraman güvenlik güçlerimize karşı olmadık yaklaşımlar, olmadık protestolar izinsiz olduğu için hükümet olarak kabul etmemiz mümkün değil. Hep birlikte doğrunun peşinde koşacağız. Doğrunun faturasından korkmadan hep birlikte ülkemizi karıştırmaya çalışan çevrelere karşı ciddi bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bugün yollara çıkan, ne yaptığını bilmeyen kandırılmış gençler, ne yaptığını bilmeyen yaptıklarının hesabını vermekten kaçınıp siyasi manipülasyonlara sığınarak yaptıkları usulsüzlükleri ve yolsuzlukları siyasi manipülasyonlarla örtmeye çalışanların peşinden koşuyorlar. O yanlış yola düşmüş kardeşlerimize de Allah akıl, fikir versin, Allah onları yanlış yoldan kurtarsın. Kendi içinde rant, taht ve baht kavgası edenlerin birbirlerini ispiyonladıkları bir süreçte bizi bu kavgaya çekmeye çalışıyorlar. Biz doğruluktan şaşmayan bir liderin kurmuş olduğu partinin mensuplarıyız."

Türel, vatandaşın yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de ramazan ayı boyunca 19 ilçede vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

İlçe ilçe gezerek ihtiyaç sahiplerinin, vatandaşın taleplerini dinlediklerini, gençlik kolları üyelerince iftara yetişemeyen, yolda kalanlara belli noktalarda kumanya ikramında bulunulduğunu anlatan Çetin, şunları söyledi:

"19 ilçemizde Gazipaşa'dan Kaş ilçemize ciddi bir efor sarf ettik. İlçe teşkilatlarımızın tamamına teşekkür ediyorum. Bu ayın muhteviyatına uygun çok güzel çalışmalara imza attılar. Bu ayda bolca dua almak istedik. Hanelere gidip gönül almak istedik, hal hatır sorup kalp kazanmak istedik. Her zaman yaptığımız şeyleri daha fazla yapmak istedik. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ayında bir arada olmaya hedefledik."

Kaynak: AA

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