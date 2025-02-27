Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Chp Yöneticilerinin Kendi Genel Başkanlarının Sözleriyle Yüzleşmeleri Gerekir" - Son Dakika
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Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Chp Yöneticilerinin Kendi Genel Başkanlarının Sözleriyle Yüzleşmeleri Gerekir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik açıklamalarına tepki gösteren CHP'lileri eleştirdi. Çelik, "CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki 'siyasi okur-yazarlık' probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor" dedi.

27.02.2025 10:32
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(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik açıklamalarına tepki gösteren CHP'lileri eleştirdi. Çelik, "CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki 'siyasi okur-yazarlık' probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik açıklamalarını eleştiren CHP'lilere tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir.

CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki 'siyasi okur-yazarlık' probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor.

CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye'ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK'nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ak Parti Sözcüsü Çelik: 'Chp Yöneticilerinin Kendi Genel Başkanlarının Sözleriyle Yüzleşmeleri Gerekir' - Son Dakika

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