AK Parti Sözcüsü İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırısını Lanetledi

Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun gazetecilerin bulunduğu çadıra yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı lanetlediğini ve yapılan her saldırının Netanyahu hakkındaki 'iddianamenin' parçası olacağını söyledi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her saldırı Netanyahu hakkındaki 'iddianamenin' parçası olacak. İsrail ordusunun Han Yunus'ta içerisinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin'in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz. Filistin'deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz. Bu vesile ile TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan kameraman kardeşimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.