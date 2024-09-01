AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti

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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcular Serkan Yıldırım ve Öznur Cüre Girdi'yi ve gümüş madalya kazanan milli sporcular Aysel Özgan ile Muhammet Khalvandi'yi tebrik etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcularımız Serkan Yıldırım ve Öznur Cüre Girdi'yi, gümüş madalya kazanan milli sporcularımız Aysel Özgan ve Muhammet Khalvandi'yi tebrik ediyoruz. Madalya kazanmaya devam." ifadesini kullandı.