AK Parti Türkeli Kongresi Yapıldı

AK Parti Türkeli 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.
Türkeli Spor Salonu'nda yapılan kongreye mevcut baştan Recep Samet Çetin, tek aday olarak katıldı.
Divan başkanlığını MKYK üyesi Selahattin Çebi'nin yaptığı kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.
Yapılan seçimde katılan tüm delegelerin oyunu alan Çetin, yeniden başkanlığa seçildi.
Çetin, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kongreye AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ile partililer katıldı.
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