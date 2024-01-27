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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Coşkuyla Karşılandı

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, kentte coşkuyla karşılandı. Arvas, şehrin gelişmesi ve kalkınması için çalışacaklarını söyledi. Kentin kalkınması için imar, altyapı, ulaşım, kırsal kalkınma, turizm, sanayi, ticaret, kültür ve sanat, spor, çevre gibi alanlarda önemli projeler hazırladıklarını belirtti. Milletvekilleri ve parti yöneticileri de Arvas'ın adaylığını desteklediklerini ifade etti.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Coşkuyla Karşılandı
27.01.2024 - 16:52,
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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, kentte coşkuyla karşılandı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Arvas, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ile Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti İl Başkanı Emre Güray, Ferit Melen Havalimanı'nda teşkilat üyeleri ve partililer tarafından karşılandı.

Buradan konvoy eşliğinde partinin il başkanlığına geçilmesinin ardından, kurulan platformda vatandaşları selamlayan Arvas, şehrin gelişmesi ve kalkınması için çalışacaklarını söyledi.

Şehri hayata geçirecekleri projelerle hak ettiği konuma ulaştıracaklarını dile getiren Arvas, şöyle konuştu:

"Vanlı kardeşlerim, sizler de şehriniz için aynı hissiyatı ve hasreti yıllardır taşıyorsunuz. O yüzden gelin hep birlikte, bir kez daha şehrimizi birlikte yönetelim. Hep beraber güçlü bir iradeyle çocuklarımız, gençlerimiz, annelerimiz ve yaşlılarımız için bu şehri kalkındıralım. Hak ettiği hizmetlere en hızlı şekilde kavuşturalım. Şehrimize, insanımıza olan sevdamız, hizmet aşkımız hiçbir zaman azalmadı, aksine gün geçtikçe arttı."

Herkesin hakkını koruyacaklarını, kardeşlik hukukunu, birliği daha güçlü tesis edeceklerini vurgulayan Arvas, "Şehir ahlakını ve sosyal barışı inşa edeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Saygıda kusur etmeyeceğiz. Bir olacağız, birlik olacağız, şehrimize, insanımıza sahip çıkacağız. Bütün sorunların farkındayım, çözüm yollarını da biliyorum." dedi.

Kentin kalkınması için imar, altyapı, ulaşım, kırsal kalkınma, turizm, sanayi, ticaret, kültür ve sanat, spor, çevre gibi alanlarda önemli projeler hazırladıklarını anlatan Arvas, şöyle devam etti:

"Hem devam eden projelerimizi tamamlayacağız hem de yeni projelerle karşınıza çıkacağız. Hiçbir konuyu atlamadık. Boş vaatler değil çünkü gerçek belediyecilik AK Parti'nin erdemli kadrolarının işidir. 13 ilçe belediyesiyle seçimi kazanalım. 1 Nisan sabahı güneşli bir güne hep beraber uyanalım. Devlet, millet kaynaşmasını beraber başlatalım, aradaki bariyeri kaldıralım ve bizi biz yapan değerlerimize yapışalım. Hep beraber doğru istikamette yürüyelim."

"Biz bu seçimi kazanacağız"

Milletvekili Kayatürk ise 2024 seçimlerinde Van'ın hak ettiği belediyeciliğe kavuşacağını belirtti.

Süreci hep birlikte yürüteceklerini dile getiren Kayatürk, "Sayın Cumhurbaşkanımız Abdulahat Arvas'ı arayıp belediye başkan adaylığını ilettikten sonra bir şey söylüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Van'ı siz alın, biz Van'ı uçuralım.' diyor. Van'ı uçurmaya hazır mıyız? Biz de Van'ı uçurmaya hazırız." diye konuştu.

Türkmenoğlu da seçimde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak istediklerini ifade etti.

Bu şehri emanet edecekleri emin insanlara ihtiyaçlarının olduğunu belirten Türkmenoğlu, "Bütün ilçeleri ve büyükşehir belediyesiyle buna ihtiyacımız var. Bu şehri, bu şehrin sokaklarını, bu şehrin ilçelerini, köyünü, mezrasını bilmeyenlere artık bu şehri veremeyiz. Eğer bir emeğimiz, bir samimiyetimiz, bir sadakatimiz varsa biz bu seçimi kazanacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Emre Güray, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emanetine tüm teşkilatlarımızla 31 Mart 2024 gecesi sandık sonuçları bitene kadar sahip çıkacağız. Her zaman yanında olacağız. Motivasyonumuz tam olacak. 2009'da bıraktığımız emaneti geri alıp tekrar Van Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti ile buluşturacağız." dedi.

Programa MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, teşkilat üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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