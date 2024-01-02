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Akbaş Baba Türbesi'ne sprey boyalı saldırı - Son Dakika
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Akbaş Baba Türbesi'ne sprey boyalı saldırı

Sivas'ta tarihi yapılarda sprey boyayla verilen zararın ardı arkası kesilmiyor. Çifte Minareli Medrese'ye yapılan saldırının ardından şimdi de Akbaş Baba Türbesi'ne çeşitli yazılar yazıldı. Sanat tarihçisi Yunus Budaktaş, tarihi eserlere verilen zararların nesillerdeki kültür ve tarih bilincinin yoksunluğundan kaynaklandığını belirterek, genç neslin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

02.01.2024 - 11:24,
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Akbaş Baba Türbesi'ne sprey boyalı saldırı

Sivas'ta tarihi yapılarda sprey boyayla verilen zararın ardı arkası kesilmiyor

SİVAS - Geçtiğimiz günlerde üzerine sprey boya ile yazı yazılan Çifte Minareli Medrese'nin ardından şimdide Akbaş Baba Türbesi'ne de çeşitli yazılar yazıldı.

Sivas'ta tarihi yapılara yapılan çirkin saldırılar sürüyor. Yaklaşık 1 hafta önce Çifte Minareli Medreseye yapılan saygısızlığın ardından şimdi de Akbaş Baba Türbesine kimliği belirsiz kişilerce yazı yazıldı. Demircilerardı mahallesi Akbaş Baba Parkı içerisinde bulunan ve 18. Yüzyıl'da inşa edilen türbe, yazı tahtası haline geldi. 1983 yılında tescil edilen ve 1996 yılında restore edilen türbeye kim ya da kimlerin zarar verdiği ise merak konusu oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sanat tarihçisi Yunus Budaktaş, Anadolu coğrafyasının birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade ederek; "Medeniyetlerin de çok sayıda bırakmış olduğu kültür varlıklarını bünyesinde bulunduruyor. Sivas'ta bu anlamda oldukça yoğun bir tarihi eseri ve kültür varlığına sahip. Ancak son yıllarda tarihi eserlere bilinçsiz vatandaşlar tarafından ciddi zararlar verildiğini görüyoruz. Şu an Akbaş Baba Türbesi'nin önündeyiz. Türbenin duvarlarına boyalarla, çeşitli yazılar yazılarak tarihi yapıya, tarihi dokuya zarar verilmiş. Başka bir örneğini geçtiğimiz günlerde Sivas Çifte Minareli Medrese'de de gördük. Yine tarihi yapının duvarlarına, sprey boyalarla yazı yazılarak zarar verilmişti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün girişimleriyle bu yazılar temizlendi ve tarihi yapıdaki çirkin görüntü ortadan kaldırıldı" dedi.

"Genç nesil bilinçlendirilmeli"

Nesillerdeki tarih bilincinin kaybolduğunu ifade eden Budaktaş, "Son yıllarda bu ve benzeri olayların tamamen nesillerdeki kültür ve tarih bilincinin yoksunluğundan kaynaklanan bir durum aslında. Özellikle İlköğretim seviyesinden itibaren okullarda öğrencilere tarih, kültür ve geçmiş bilincini aşılamak gerekiyor. Bununla ilgili eğitim ve kültür politikalarını geliştirmek gerekiyor gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerek Kültür ve Turizm Bakanlığının yapacağı ortak protokoller, ortak çalışmalar ve oluşturulacak politikalarla nesillere bu politikalar aşılandığı zaman kültür ve tarih bilinci oluşacak ve bu tür olayların önüne çalışılacaktır hiç şüphesiz. Bu zararlar her ne kadar tarihi yapıya, tarihi dokuya zarar vermiş olsa da bunların ciddi anlamda bir de maddi boyutu var. Bu yazıların temizlenmesi, çeşitli yöntemler ve tekniklerle temizlenmesi kamuya ciddi bir mali yük bindiriyor. Hem kamuyu bu mali yükten kurtarmak hem de tarihi eserlere sahip çıkma, korumak, kollamak ve bu kültür gelecek nesillere taşınması anlamında çok önemli hususlar olarak göze çarpıyor" ifadelerine yer verdi.

Akbaş Baba Türbesi\'ne sprey boyalı saldırı
Kaynak: İHA
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