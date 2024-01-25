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Akçaabatlı Öğrenciler Bursa ve Konya'da Mesleki Eğitimlere Katılacak - Son Dakika
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Akçaabatlı Öğrenciler Bursa ve Konya'da Mesleki Eğitimlere Katılacak

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde imzalanan protokol kapsamında 32 öğrenci Bursa ve Konya'da mesleki eğitimlere katılacak. Proje, öğrencilerin meslekleri hakkında gözlem yapmalarını ve teknolojik gelişmeleri takip etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, projenin başarılı şekilde yürütülmesi için destek vereceklerini belirtti.

Akçaabatlı Öğrenciler Bursa ve Konya\'da Mesleki Eğitimlere Katılacak
25.01.2024 - 13:22,
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde imzalanan protokol kapsamında 32 öğrenci Bursa ve Konya'da mesleki eğitimlere katılacak.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen "Adım Adım Mesleğe" protokolü imza törenine, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, Akçaabatlılar Vakfı Başkanı Yaşar Erbaşaran, Akçaabat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Sivrikaya, Akçaabat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Yardımcısı Aydın Hurmacı, Akçaabat Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kalaycı ve Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Müdürü Volkan Balcı katıldı.

Proje kapsamında lisede çeşitli meslek kollarında eğitim gören öğrencilerin sanayinin yoğun olduğu illerde meslekleri hakkında ilk elden gözlem yapmalarını sağlamayı ve meslek alanlarındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek gelişim ve işleyiş süreçleri hakkında bilgi edinmelerini kapsıyor.

"Adım Adım Mesleğe" projesi ile makine ve tasarım teknolojisi alanında öğrenim gören 16 öğrenci Konya'da, moda tasarım teknolojileri alanında öğrenim gören 16 öğrenci ise Bursa'da mesleki gezilere katılacak. Öğrencilere işbaşı gözlem yapma imkanı sunacak bu geziler, öğrencilerin meslekleri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmelerini sağlayacak.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, projenin başarılı şekilde yürütülmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Akçaabat'ımızdaki öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak, öğrencilerimizin ve ülkemizin geleceği adına yeni bir şeyler yapmanın heyecanını yaşıyoruz. İmzaladığımız protokol sayesinde Akçaabat MTAL'de eğitim gören öğrenciler meslek dallarına göre rehber öğretmenleri eşliğinde farklı illere gidecekler." ifadelerini kullandı.

Ekim, öğrencilerin 15 iş günü boyunca inceleme yapacaklarını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu şekilde hem mesleklerinin inceliklerini daha derinden öğrenecekler hem de kendilerini ve işlerini geliştirebilecek farklı bilgiler edinecekler. Yerinde gözlem ve inceleme yapacak öğrencilerimiz, farklı bir deneyim imkanı bulacaklar. Eğitim gördükleri meslek dallarında teknolojik gelişmelere ve teknolojinin mesleklerine entegrasyonuna şahit olacaklar. Bu durum, öğrencilerimiz için muhteşem bir deneyim olacak. Onlar adına çok mutluyum."

Kaynak: AA
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