Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Gazipaşa'ya 73,72 kilometre mesafede olan depremin 34,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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