Akdeniz'de 5,8 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı.