Akdeniz\'de 6 bin 772 organ nakli yapıldı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi kurulduğu günden bugüne, dünyanın ilk rahim, Türkiye'nin ilk yüz ve ilk çift kol nakillerinin yanı sıra, böbrek, kalp, karaciğer, pankreas dahil 6 bin 772 organ nakli gerçekleştirdi. Bu yılın 5 aylık döneminde ise merkezde 57'si canlıdan, 16'sı kadavradan 73 böbrek, 17'si canlı, 3'ü kadavradan 20 karaciğer, 7 kalp nakli yapıldı.

Dünyanın ilk rahim, Türkiye'nin ilk yüz ve ilk çift kol nakillerinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi'nde, 43 yıl önce hizmete giren Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi rekor kırmaya devam ediyor. Merkezde bugüne kadar toplam 5 bin 716 böbrek, 846 karaciğer, 131 kalp ve 79 pankreas olmak üzere toplam 6 bin 772 organ nakli gerçekleştirildi. Ayrıca kompozit doku nakilleri olarak da 5 yüz nakli, 5 ekstremite nakli, 2 rahim nakli ve 1 ince bağırsak nakli olmak üzere toplam 13 nakil yapıldı. 2025 yılının 5 aylık döneminde ise 57'si canlıdan, 16'sı kadavradan 73 böbrek nakli, 17'si canlı, 3'ü kadavradan 20 karaciğer nakli, 7 kalp nakli yapıldı.

AVRUPA'NIN İLK ORGAN NAKLİ HASTANESİ

Avrupa'nın ilk organ nakli hastanesine sahip olduklarını belirten Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, 7 gün 24 saat hizmet veren, Türkiye'nin en iyi şekilde işleyen merkezi olduklarını dile getirdi. Özellikle kadavradan nakillerde mümkün olduğunca Türkiye'de farkındalığı artırmaya çok önem verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Burası Avrupa'da en çok organ nakli yapılan merkez. Bu yıl itibarıyla 6 bin 700'ü aşkın organ nakli yapılmış bir merkez. Hayati organlar dediğimiz kalp, böbrek, karaciğer, pankreas nakilleri ile birlikte ince bağırsak nakli ruhsatı olan bir yer. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle birlikte artık altyapısını tamamlayıp akciğer naklini de yakın zamanda yapabileceğiz" dedi.

BU YIL 20 KALP NAKLİNİN 7'Sİ YAPILDI

Son dönemlerde coğrafi ve ulaşım anlamında da çok güzel gelişmeler yaşandığından bahseden Prof. Dr. Ömer Özkan, "Bunlar çok önemli. Son 5 ayda Türkiye'de 20 kalp nakli yapılırken bunun 7'si bu hastanede yapıldı. Bunların 3'ü tüm imkanları tıbbi olarak uygundu ama diğer olasılıklar yani hava şartları kötüydü. Kış imkanları nedeniyle ulaşılamayacak yerlerdi. Helikopter ve uçak dahil ekibimiz oralardan alıp nakillerini yaptı. Son 15 günde burada kadavradan 6 böbrek nakli yapıldı. Bu inanılmaz güzel bir sayı. Türkiye'de bunun farkındalığını artırmaya çalışıyoruz ki insanlar bilsinler" diye konuştu.

KAMPÜSTE KANSER VE AŞI ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan desteğiyle kurulan AÜ İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi ile ilgili altyapının da YÖK tarafından onaylandığını belirten Prof. Dr. Özkan, "Burada her türlü organ ve doku üretimi, kanser çalışmalarıyla birlikte çok güzel bir merkezimiz oldu. Yılbaşı itibarıyla bu merkezin teslimi sağlandı. Molekül, aşı, ilaçla birlikte doku ve organ üretimi üzerine de burada güzel çalışmalar başladı ve devam etmesini umuyoruz. O klinik çalışmaların üzerine artık biz burada geri planda olan ilaç, üretim gibi çalışmalarla da bu merkez adından bahsettirecek" ifadelerini kullandı.

CERRAHLAR EĞİTİM İÇİN GELİYOR

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise "Bu üniversiteye gelen herkes personelinden öğretim üyesine, asistanına kadar biliyor ki burası organ naklinde bir marka. Bu sorumlulukla bu göreve başlıyor ve birçok önceliğimiz var ama organ nakli denilince akan sular duruyor. 40 yıllık çok ciddi birikim var. Akdeniz Üniversitesi organ naklinde bütün dünyada bir marka" dedi.

Özellikle kadavradan böbrek naklinde markalaştıklarını açıklayan Rektör Prof. Dr. Özkan, "Keza kompozit doku nakillerinde de dünyada ilk isimiz. Çünkü 2011 yılında başlayan bir süreç var. Kol nakliyle, daha sonra rahim nakli ve yüz nakliyle devam eden bir süreç. Dünyada hiçbir merkezde bu kadar farklı nakiller yapılmıyor. Bu bize neyi kazandırıyor? Bakış açımız çok geniş, karşılaştığımız şeylerle mücadele edebilme tecrübemiz çok yüksek" diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyadan birçok hasta kabul ettiklerini anlatan Rektör Prof. Dr. Özkan, "Yurt dışından çok fazla hastamız var. Aynı zamanda yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından eğitim almak için birçok cerrah geliyor" dedi.

YAKINDA AKCİĞER NAKLİ YAPILACAK

Bu yıl çok yüksek sayıda kalp nakli ameliyatı yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:

"Sonuçlarımız çok güzel. Yeni bir haber daha vereyim; akciğer naklini de artık yapmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçen ay ziyaretimize gelmişti ve o da destek verdi. Akciğer nakline başlıyoruz en kısa zamanda. Akciğer nakli Türkiye'de çok az yapılan ve sonrası çok zor olan bir süreç. Bu anlamda da yeni bir şey katıyoruz. Akdeniz Üniversitesi'nde hem canlı hem kadavradan böbrek ve karaciğer, ayrıca kalp, pankreas, ince bağırsak nakli yapıyoruz. Akciğer nakli de olacak inşallah. ve tüm kompozit doku naklileri yani kol, yüz ve rahim nakli gibi dünyanın hiçbir merkezinde bu kadar çeşitli ve sonuçlarının bu kadar iyi olduğu merkez yok. Bunu da gururla söyleyebilirim."

YILLIK 7-8 HASTAYA KALP NAKLİ

İlk kalp naklini 1998 yılında yaptıklarını belirten merkezin sorumlu cerrahlarından Prof. Dr. Cengiz Türkay, "Günümüze kadar 131 kalp nakli yapıldı. Yıllık ortalama 7-8 hastaya kalp nakli uygulayabiliyoruz" dedi.

Organ nakli sorumlu cerrahlarından Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz ise bugüne kadar 846 karaciğer nakli yapıldığını, sadece bu yılın ilk 5 ayında 20 karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sorumlu cerrahlardan Prof. Dr. Abdullah Kısaoğlu da 1982 yılından bugüne kadar 6 bine yakın böbrek nakli yapıldığını dile getirerek, "Bunların çoğunluğu canlı verici, yüzde 20-25'i kadavradan. Türkiye'de organ bağışı oranı Avrupa ve Amerika'ya göre daha düşük" diye konuştu.

'ALTIN ELLER'DEN İLK NAKİLLER

Milas'ta trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Fatih Demirel'in (23) iki kolu, 25 Eylül 2010'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla Cihan Topal'a nakledildi ve tıp tarihine Türkiye'nin ilk çift kol nakli olarak geçti.

8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı Derya Sert, bebek sahibi olması için birkaç kez denenen embriyo transferi sonucu gebe kaldı. 4 Haziran 2020 tarihinde erkek çocuk dünyaya getirerek anne olan Derya Sert, tıp tarihine geçti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında kalıcı hasar oluşan Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012'de gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti. Üniversitede bunun ardından 4 yüz nakli daha yapıldı.