Akdeniz'de 6 Hortum Oluştu - Son Dakika
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Akdeniz'de 6 Hortum Oluştu

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Mersin'de sağanak yağışla birlikte Akdeniz'de 6 hortum aynı anda görüntülendi.

21.09.2024 20:35
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Akdeniz'de aynı anda 6 hortum oluştu

MERSİN - Mersin'de etkili olan sağanak yağışla birlikte Akdeniz'de de hortumlar oluştu. Bozyazı açıklarında yan yana 6 hortum oluştu, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış zaman zaman etkili olmaya devam ediyor. Yağışların yanı sıra 321 kilometrelik Akdeniz'e kıyısı olan kentte deniz üzerinde hortumlar oluştu. Bozyazı ilçesinde bağlı Tekeli Mahallesi sınırlarında açık deniz de oluşan 6 hortum aynı anda görüntülendi. Yaklaşık 10 dakika boyunca görünen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Öteyandan meteoroloji, Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam edebileceğini bildirdi.

Akdeniz\'de 6 Hortum Oluştu
Kaynak: İHA

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