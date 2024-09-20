Akdeniz'de Hortum Paniği

Akdeniz'de korkutan hortum kamerada
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Akdeniz'de çıkan hortumlar kameralara yansıdı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren devasa hortum vatandaşları tedirgin etti.
Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini hissettirdi. Samandağ ilçesinin Akdeniz kıyılarında arka arkaya denizde hortum belirdi. Vatandaşları tedirgin eden devasa hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortumlar, an be an kaydedildi.
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