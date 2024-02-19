Akdeniz'de muhteşem gün batımı - Son Dakika
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Akdeniz'de muhteşem gün batımı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur sonrasında Akdeniz'de ortaya çıkan gün batımı görenleri büyülemeye yetti. Sağanak yağış sonrası güneşin, deniz ve tekneler ile birleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

19.02.2024 20:32
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Akdeniz'de gün batımı mest etti

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur sonrasında Akdeniz'de ortaya çıkan gün batımı görenleri büyülemeye yetti.

Hatay'da geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan yağışlı hava ara ara etkisini hissettirmeye devam ediyor. Sağanak yağış sonrası Samandağ ilçesinde gün batımı manzarası mest etti. Güneşin, deniz ve tekneler ile birleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Akdeniz\'de muhteşem gün batımı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Akdeniz'de muhteşem gün batımı - Son Dakika

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