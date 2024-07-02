Akdeniz Üniversitesi Mezuniyet Töreninde 8 Bin 864 Öğrenci Kep Attı

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Akdeniz Üniversitesinde 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde 8 bin 864 öğrenci kep attı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Üniversite Stadyumu'nda düzenlenen törende, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi.

Gençleri yetiştirmenin Türkiye'nin en önemli beşeri sermayesi olduğunu belirten Şahin, "Bu hususta ülkemiz, devletimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Aileleriniz yemedi yedirdi, giymedi giydirdi bu günlere sizleri taşıdı. Sizler ülkemizde ve dünyanın her yerinde çalışacak, akademik hayatınıza devam edeceksiniz. Ama hiçbiriniz geldiğiniz yeri unutmayacaksınız." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesinin çok vasıflı ve nitelikli bir öğretim üyesi kadrosuna sahip olduğunun altını çizen Şahin, Akdeniz Üniversitesi mezunu, başarılarıyla dünya çapında tanınan ve şu an rektörlük görevini üstlenen Prof. Dr. Özlenen Özkan'a teşekkür etti.

Mezun olan öğrencilere seslenen Şahin, "Gençler, sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye'ye ve dünyaya açılacaksınız ama bir şeyi unutmayacaksınız. Sizler birer Türk gencisiniz ve Türkiye'yi temsil edeceksiniz. Hep kalbinizde Mehmet Emin Yurdakul'un şu beyitini unutmayın, Ben bir Türk'üm dinim, cinsim uludur. Sinem, özüm ateş ile doludur." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise öğrencileri tebrik ederek, hedeflerinden ve hayallerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da göreve geldiklerinde üniversiteye başlayan öğrencilerin bugün mezun olduğunu dile getirdi.

Geçen 4 yıl boyunca salgın, deprem gibi zorlu dönemler geçirdiklerini hatırlatan Özkan, tüm zorluklara rağmen üniversitenin her alanda başarı çıtasını daha da yükseltmek için çabaladıklarını aktardı.

Bu başarıyı sürdürmekte kararlı olduklarına değinen Özkan, "Özellikle tüm dünyada savaş çanları çalarken, hepimizin ülkemiz için daha çok çalışması, üretmesi gerekiyor. Bu bizim vatanımıza, milletimize olan borcumuzdur. Bu toprakların ekmeğini yedik, suyunu içtik. Bu ülkenin imkanlarıyla büyüdük, okuduk, kendimizi geliştirdik. Şimdi sıra bizde, bu ülkeye olan borcumuzu ödemek için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler kep attı. Törende bazı öğrenciler Türk bayrağının yanı sıra Filistin bayrağı ve "Nehirden Deniz Özgür Filistin" pankartı taşıdı.

6'ncı üniversitesinden bölüm birincisi olarak mezun oldu

Mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerden Finike Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı mezunu 64 yaşındaki Demirel, AA muhabirine, 6'ncı üniversitesinden bölüm birincisi olarak mezun olduğunu söyledi.

Okumayı çok sevdiğini ve emekli olduktan sonra da devam ettiğini belirten Demirel, "Tamamen sevgiden okuyorum. 6. üniversitem bitmiş durumda. Üniversitede birçok arkadaşım oldu kimine baba, kimine abi, dede oldum. Hepsini çok seviyorum. Gece gündüz yardım ettim, notlarımı paylaştım. Mutlaka okumalarını rica ettim. Ayrıca bu yıl yeniden üniversite sınavına girdim. Yine Finike MYO'da turizm veya dış ticaretten herhangi bir bölüm yazıp kışı okuyarak geçirmek istiyorum." diye konuştu.

Demirel, aynı zamanda ODTÜ Felsefe Bölümü'nde yüksek lisans tezi hazırladığını ve eylül ayında tez savunması vereceğini sözlerine ekledi.

Törende ayrıca, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımı'nın maçı kurulan ekranlara yansıtıldı.

Öğrenciler bir yandan mezuniyet sevincini bir yandan da milli maç heyecanını yaşadı.

8 bin 864 öğrencinin kep attığı tören, DJ performansıyla sona erdi.