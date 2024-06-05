Akhisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Akhisar'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timlerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 7 gram kubar esrar, 14 adet uyuşturucu hap gele geçirildi, gözaltına alınan A.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan K.T. (49) ve Ç.E. (24) de cezaevine gönderildi.
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