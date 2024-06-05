Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Akhisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Akhisar'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan A.A tutuklandı. Operasyonda 7 gram kubar esrar ve 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, K.T. ve Ç.E. isimli kişiler de kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine gönderildi.

05.06.2024 16:55
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Akhisar'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timlerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 7 gram kubar esrar, 14 adet uyuşturucu hap gele geçirildi, gözaltına alınan A.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan K.T. (49) ve Ç.E. (24) de cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Suç Araştırma Timi, Operasyon, Akhisar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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