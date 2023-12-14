Akhisar Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı İş Birliği Protokolü İmzaladı

Akhisar Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hükümlülerinin kamu hizmetinde çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Kaymakamlıkta düzenlenen imza törenine Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Aksu ve ilgililer katıldı.

Kaymakam Kütük, törendeki konuşmasında, haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesini sağlamayı ve yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.