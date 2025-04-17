Akkuyu Nükleer Eğitim Programı Başladı

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) personel eğitim programına katılacak adayların giriş sınavları gerçekleştirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, santralin personel eğitimi programında talep edilen alanlarla ilgili Rusya'daki üniversitelerin yüksek lisans programlarına aday kabulü için giriş testleri tamamlandı.

Mülakatlar Rusya'daki üniversitelerin öğretim üyelerince yapıldı. Eğitim programına Türkiye'den 70 kişi katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS'nin işletme personeli eğitim programı için aday kabulünün 15'incisini tamamladıklarını belirtti.

Kabul komisyonlarının giriş sınavlarının sonuçlarını değerlendirdiğini ifade eden Butckikh, şunları kaydetti:

"Programa katılanlar, NGS'de talep edilen teknik uzmanlık alanlarında öğrenim görecek. İlgili sektörlerde uzmanlaşmış üniversitelerde verilen yüksek, kaliteli eğitim ve faaliyette olan nükleer güç santrallerinde yapılan uygulamalı stajlar, nükleer güç santrallerinin güvenilir bir şekilde işletilmesini sağlayacak yüksek nitelikli mühendisler yetiştirmemizi sağlıyor."??????????????