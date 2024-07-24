AKP Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
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AKP Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarına yanıt verdi

AKP Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarına yanıt verdi

Vergi paketi görüşmeleri sırasında AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarına yanıt verdi. Ök, şirketlerin zarar ettiğini ve bu yüzden vergi ödemediklerini belirtti. Muhalefet milletvekilleri ise tepki göstererek, vergi vermeyenlerin vergi paketi getirmemesi gerektiğini söyledi.

24.07.2024 03:36
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(ANKARA) - Vergi paketi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Vergi paketinin ilk imzacısı olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarının gündeme gelmesi üzerine, "Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabi ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" dedi.

AKP tarafından hazırlanan vergi paketinin ilk imzacısı olan Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün eşinin üzerine kayıtlı şirketin son 5; Ök'ün ağabeyiyle birlikte kurduğu şirketin ise son 3 yılda hiç vergi vermediği iddia edilmişti. Ök, şirketlerin zarar ettiğini bu yüzden vergi ödemediklerini söyledi.

Genel Kurul'da söz alan Ök, "Vergi nedir; sizin giderleriniz gelirlerinizden fazlaysa kurumlar vergisi vermeyebilirsiniz. Zarar ettiğiniz takdirde vergi vermezsiniz. Dolayısıyla şirketin finansman gideri böyle olduğu için vergi yükümlülüğü doğmamıştır. Bunun dışında tabi ki kar eden şirketlerimiz de vardır. O kadar ayıp ki... Bakın getirmiş olduğumuz pakette çok ayıp ediyorsunuz. Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabi ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" dedi.

Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Vergi vermeyen vergi paketi getirmesin. Yakalandığınız zaman da böyle bağırmayın" diyerek tepki gösterdi. Birleşime 10 dakika ara verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AKP Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKP Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
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