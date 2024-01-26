 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aksaray'da Çocuğun Soluk Borusunu Tıkayan Leblebi Parçası Başarıyla Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da Çocuğun Soluk Borusunu Tıkayan Leblebi Parçası Başarıyla Çıkarıldı

Aksaray'da yaşayan Büşra ile Selman Şahan çiftinin 2 yaşındaki kızları İdil, kuruyemiş yedikten sonra nefes darlığı, morarma ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürüldü. Yapılan incelemeler sonucunda İdil'in soluk borusunu tıkayan yaklaşık 3,5 milimetrelik leblebi parçası tespit edildi ve başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Baba Şahan, yaşanan olayın ardından artık evlerine kuruyemiş sokmayacaklarını belirtti. Doktorlar ise küçük çocukları olan ailelere yabancı cisim yutma riskine karşı uyarıda bulundu.

Aksaray\'da Çocuğun Soluk Borusunu Tıkayan Leblebi Parçası Başarıyla Çıkarıldı
26.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:26
Abone Ol

Aksaray'da nefes darlığı, morarma ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun, sağ akciğer girişinden soluk borusunu tıkayan yaklaşık 3,5 milimetrelik leblebi parçası başarıyla çıkarıldı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Büşra ile Selman Şahan çiftinin 2 yaşındaki kızları İdil, evlerinde kuruyemiş yediği sırada rahatsızlandı.

Öksürmeye, morarmaya başlayan ve nefes darlığı çeken İdil'in boğazına kaçan leblebiyi kendi çabalarıyla çıkaramayan çift, çocuğu vakit kaybetmeden özel bir hastaneye götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan çocuk, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Detaylı incelemenin ardından İdil'in, sağ akciğer girişindeki soluk borusunu leblebinin tıkadığı belirlendi.

Çocuk, yaklaşık 3,5 milimetrelik leblebi parçasının başarıyla alınmasının ardından rahat nefes almaya başladı.

"Artık kesinlikle evimize bunları sokmayacağız"

Baba Selman Şahan, AA muhabirine, kuruyemiş yedikleri sırada İdil'in ağlamaya başladığını söyledi.

Nefes almakta güçlük çeken çocuğun sırtına vurunca birkaç leblebinin ağzından düştüğünü aktaran Şahan, "Biz rahatladığını düşünürken şikayetleri devam etti. Hastaneye götürdük. Anne ve baba olarak çok korktuk, elimiz ayağımız tutmadı. Allah'a şükür başarılı bir operasyonla ciğerindeki leblebi çıkarıldı. Çok şükür şu anda yavrumun sağlığı gayet iyi. Hocamız bize 1 ve 7 yaş arasındaki çocukların kuruyemiş ile yuvarlak şekerlemelerden uzak durması gerektiğini söyledi. Artık kesinlikle evimize bunları sokmayacağız." diye konuştu.

Doktordan küçük çocukları olan ailelere uyarı

Operasyonu gerçekleştiren Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Tuşat ise İdil'in ilk muayenesinde solunum sıkıntısı çektiğini, morarmaların başladığını gözlemlediklerini dile getirdi.

Yapılan tetkiklerde akciğerin bir kısmının tamamen kapatan yabancı bir cisim gördüklerini vurgulayan Tuşat, şunları kaydetti:

"Hemen yavrumuzu ameliyata aldık. Kolay anlatılıyor ama zor bir süreç. Başarılı bir operasyon geçirdik. Leblebiyi başarılı şekilde çıkardık. Yavrumuzun sağlık durumu gayet iyi. Herhangi bir komplikasyon oluşmadı. Evlerinde 1-2 yaşlarında çocukları olan ailelerde yabancı cisim yutması çok sık oluyor. Bizler küçük çocukları olan ailelere evlerine kabuklu yemiş almamalarını ya da alacaklarsa ortada bırakmamalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aksaray, Çocuk, Fatih, Baba, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Çocuğun Soluk Borusunu Tıkayan Leblebi Parçası Başarıyla Çıkarıldı - Son Dakika


15:26
İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18
Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:48
Azot hipoksi ile idam edilen mahkumun son sözleri: İnsanlığı geriye götürdünüz Azot hipoksi ile idam edilen mahkumun son sözleri: İnsanlığı geriye götürdünüz
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar

Son Dakika
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18 Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:52:23. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Çocuğun Soluk Borusunu Tıkayan Leblebi Parçası Başarıyla Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement