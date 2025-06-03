Aksaray'da Dolu Tarımı Vurdu - Son Dakika
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Aksaray'da Dolu Tarımı Vurdu

03.06.2025 00:09
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Dolu yağışı Aksaray'da 50 bin dekarlık alanı etkiledi, hububat ve patates ürünleri zarar gördü.

1) ŞEMSİ BAYRAKTAR: AKSARAY'DA 50 BİN DEKAR ALAN DOLUDAN ETKİLENDİ, ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Pazar günü öğle saatlerinde ilk dolu yağışı gerçekleşmiş ve 3 bin 500 dekarlık alanı etkilemiş. Özellikle hububat ve patates ürünleri zarar görmüş. İkinci dolu afeti yine pazar günü saat 17.00 sıralarında gerçekleşmiş. Bu afet de Sultanhanı bölgesinde gerçekleşmiş ve 45- 50 bin dekarlık alanı etkilemiş. Çok fazla ürünümüze de zarar vermiş" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde son günlerde gerçekleşen dolu yağışından etkilenen tarım arazilerinde incelemede bulundu. İnceleme sonrası basın açıklaması yapan Bayraktar şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşadığımız doğal afetler, tarımsal üretime olumsuz etki yapıyor. Mevsimsel kaymalar yaşamaya başladık. Maalesef kışın, sonbaharı yaşadık, gerekli yağışları alamadık. İlkbaharda da kışı yaşadık. Özellikle nisan ayında meydana gelen kar yağışı ve arkasından yaşadığımız don hadisesi, Türkiye'de 65 ilimizde özellikle meyvelerimize çok zarar verdi. Yine bu bölge de zarar gördü. Aksaray da bu don felaketinden zarar gördü. Sadece don felaketi değil, zaman zaman yaşadığımız kuraklık afeti, sel, hortum, aşırı yağışlar, aşırı rüzgar, tarım sektöründe bitkisel üretime zarar verdi. Pazar günü de öğle saatlerinde ilk dolu yağışı gerçekleşmiş ve 3 bin 500 dekarlık alanı etkilemiş. Özellikle hububat ve patates ürünleri zarar görmüş. İkinci dolu afeti yine pazar günü saat 17.00 sıralarında gerçekleşmiş. Bu afet de Sultanhanı bölgesinde gerçekleşmiş ve 45- 50 bin dekarlık alanı etkilemiş. Çok fazla ürünümüze de zarar vermiş. Arpa, buğday, yonca, şeker pancarı ve mısır üretimi olumsuz etkilenmiş. Dolu afetinden zarar gören üreticilerimize de muhakkak bir yardım yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Dolu Tarımı Vurdu - Son Dakika

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