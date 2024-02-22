Aksaray'da Laptop Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Laptop Hırsızı Tutuklandı

Aksaray\'da Laptop Hırsızı Tutuklandı

Aksaray'da bir cep telefonu mağazasından laptop çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.T. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Kayseri'de saklandığı evde yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.02.2024 15:13  Güncelleme: 15:26
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Aksaray'da iş yerinden laptop çaldığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Taşpazar Mahallesi'ndeki cep telefonu mağazasından laptop çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.T. (19) olduğunu belirledi.

Harekete geçen polis, şüpheliyi Kayseri'de saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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