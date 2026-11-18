Aksaray'da operasyonda 2 bin 193 sentetik hap ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da jandarmanın belirlenen adres ve araçlarda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 193 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 2 bin 193 sentetik hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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