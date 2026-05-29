Aksaray'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı

Aksaray\'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı
29.05.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağmurlu yolda kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan tur otobüsü refüje çarptı; 16 kişi yaralandı.

AKSARAY-Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, tur otobüsünün refüje çarpıp karşı şeride geçtiği kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan-Nevşehir'e doğru, Kapadokya gezisine giden Uğur Harnedar'ın kullandığı 34 MUC 700 plakalı tur otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çarparak karşı şeride geçti. Otobüste 45 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin bulunduğu ve kaza nedeniyle 16 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı, diğer yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

Hafif yaralanan sürücü Uğur Harnedar, "Yokuş aşağı giderken oldu. Hızımız da yoktu. Araba birden attı kendini. Toparlamadım ama anca bu kadar. Buna da çok şükür. yoksa daha kötü olabilirdi" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü, yunuslar şov yaptı İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü, yunuslar şov yaptı
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı "Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
AK Parti ve DEM Parti bayramlaştı AK Parti ve DEM Parti bayramlaştı
İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
08:41
Bayram planları iptal olabilir Meteoroloji’den 76 ile sağanak alarmı
Bayram planları iptal olabilir! Meteoroloji'den 76 ile sağanak alarmı
07:39
Tüm ilçe seferber olmuştu 3 yaşındaki Aybüke’den sevindiren haber
Tüm ilçe seferber olmuştu! 3 yaşındaki Aybüke'den sevindiren haber
07:14
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
06:20
Rus İHA’sı, NATO üyesi Romanya’yı vurdu
Rus İHA'sı, NATO üyesi Romanya'yı vurdu
04:06
İran’ın “ABD İHA’sı düşürüldü“ iddiasına CENTCOM’dan yanıt
İran'ın "ABD İHA'sı düşürüldü" iddiasına CENTCOM'dan yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 09:13:16. #7.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.