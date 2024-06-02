Aksaray'da seçimler yenilendi, seçmenler sandık başına gitti - Son Dakika
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Aksaray'da seçimler yenilendi, seçmenler sandık başına gitti

Aksaray\'da seçimler yenilendi, seçmenler sandık başına gitti

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık Beldesi'nde seçimler yenilendi. İYİ Parti ve MHP adayları birer oy farkla kazanmıştı. Seçmenler bugün yeniden sandık başına gidip oy kullandı. Ayrıca Konya'da da muhtarlık seçimleri yeniden yapıldı.

02.06.2024 10:35
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YÜKSEK Seçim Kurulu'nun seçimlerin yenilenmesi kararı gereği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ile merkeze bağlı Sağlık Beldesi'nde seçmen yeniden sandık başına gidip, oy kullandı.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Güzelyurt İlçe Başkanlığı seçimlerinde İYİ Parti adayı Hazim Turan, 549 oy alarak 1 oy farkla kazanırken, AK Partili aday Ünal Demircioğlu da kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Sağlık Beldesinde ise MHP adayı Abdullah Tosun 363 oy alarak 1 oy farkla kazanırken, AK Parti adayı Mehmet Yiğit, bir zarftan iki pusula çıkması üzerine itiraz etti.

Yüksek Seçim Kurulu, itirazları değerlendirip, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bunun üzerine bugün hem Güzelyurt ilçesinde hemde Sağlık Beldesi'nde seçmen yeniden sandık başına gidip, oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanımı, saat 17.00'de sona erecek.

Konya'da ise Hüyük ilçesinde Ulupınar, Meram'da Botsa ve Karadiğinderesi, Ereğli'de Sarıtopalı, Akşehir'de Savaş ile Kadınhanı ilçesinde Altantı mahallelerinde, muhtarlık seçimleri yeniden yapıldığı içinde buradaki seçmenler de sadık bayına giderek oy kullandı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da seçimler yenilendi, seçmenler sandık başına gitti - Son Dakika

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