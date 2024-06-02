Aksaray'da Seçmen Yeniden Sandık Başına Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray'da Seçmen Yeniden Sandık Başına Gitti

Aksaray\'da Seçmen Yeniden Sandık Başına Gitti

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı gereği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık Beldesi'nde seçmenler yeniden sandık başına giderek oy kullandı. İYİ Parti adayının 1 oy farkla kazandığı Güzelyurt İlçe Başkanlığı seçimleri ve MHP adayının 1 oy farkla kazandığı Sağlık Beldesi seçimleri yeniden yapıldı. Ayrıca Konya'da da bazı muhtarlık seçimleri yeniden yapıldı ve seçmenler oy kullandı.

02.06.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1)AKSARAY'DA SEÇMEN YENİDEN SANDIK BAŞINA GİTTİ

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun seçimlerin yenilenmesi kararı gereği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ile merkeze bağlı Sağlık Beldesi'nde seçmen yeniden sandık başına gidip, oy kullandı.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Güzelyurt İlçe Başkanlığı seçimlerinde İYİ Parti adayı Hazim Turan, 549 oy alarak 1 oy farkla kazanırken, AK Partili aday Ünal Demircioğlu da kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Sağlık Beldesinde ise MHP adayı Abdullah Tosun 363 oy alarak 1 oy farkla kazanırken, AK Parti adayı Mehmet Yiğit, bir zarftan iki pusula çıkması üzerine itiraz etti.

Yüksek Seçim Kurulu, itirazları değerlendirip, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bunun üzerine bugün hem Güzelyurt ilçesinde hemde Sağlık Beldesi'nde seçmen yeniden sandık başına gidip, oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanımı, saat 17.00'de sona erecek.

Konya'da ise Hüyük ilçesinde Ulupınar, Meram'da Botsa ve Karadiğinderesi, Ereğli'de Sarıtopalı, Akşehir'de Savaş ile Kadınhanı ilçesinde Altantı mahallelerinde, muhtarlık seçimleri yeniden yapıldığı içinde buradaki seçmenler de sadık bayına giderek oy kullandı.

Kaynak: DHA

Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti, Güzelyurt, Aksaray, Konya, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Seçmen Yeniden Sandık Başına Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
04:25 Meksika’da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü Meksika'da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 12:22:09. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Seçmen Yeniden Sandık Başına Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement