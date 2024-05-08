Aksaray'da Taksimetre Ücretlerine Zam Yapıldı - Son Dakika
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Aksaray'da Taksimetre Ücretlerine Zam Yapıldı

Aksaray\'da Taksimetre Ücretlerine Zam Yapıldı

Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ayhan Tüzün, taksimetre ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Açılış ücreti, kilometre başına ücret, bekleme ücreti saati ve indi-bindi ücreti yükseltilerek güncellendi. Tüzün, maliyetlerin artması nedeniyle fiyatların güncellenmek zorunda kalındığını belirtti ve yeni tarifenin taksici esnaflara hayırlı olmasını diledi.

08.05.2024 12:12
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Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ayhan Tüzün, taksimetre ücretlerine zam yapıldığını belirtti.

Tüzün, yaptığı yazılı açıklamada, taksilerde açılış ücretinin 30 liraya, kilometre başına ücretin 35 liraya, bekleme ücreti saatinin 210 liraya ve indi-bindi ücretinin 140 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Fiyatlarda güncelleme yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Tüzün, şunları kaydetti:

"Esnaf olarak maliyetlerimiz yükseldi. Araçların bakım-onarım, malzeme, işçilik masrafları, akaryakıt zamları ve enflasyon gibi etkenler göz önünde bulundurularak taksimetre ücretlerini belirledik. Taksici esnafımız yeni tarifeyle müşterilerini taşımaya başladı. Yeni güncellenen ücretlerin taksici esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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