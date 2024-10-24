Aksaray\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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AKSARAY'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Kayan (55) öldü, eşi Sıdıka Kayan (54) ve diğer sürücü Süleyman Altan (23) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hatipağa köyü yakınlarında meydana geldi. Süleyman Altan yönetimindeki 06 ADJ 983 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mustafa Kayan'ın kullandığı 68 ABZ 442 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan iki araç şarampole devrildi. Sürücülerden Mustafa Kayan hayatını kaybetti. Kayan'ın yaralanan eşi Sıdıka Kayan ve diğer sürücü Süleyman Altan, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Kaza sesini duyup gelen Şammaz Çelebi, "Misafirimiz vardı, onu gönderirken kaza sesini duyduk. Biz kamyon devrildi sandık. Bu yolda arabalar çok hızlı gidiyor, sık sık kazalar meydana geliyor. Buraya önlem alınması gerekiyor" dedi.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA