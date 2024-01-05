Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Yılın Kareleri 2023 oylamasında tercihini yaptı

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasında tercihini yaptı.

Arıbaş, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" karesine oy veren Arıbaş, " Gazze: Kanıt" kategorisinden de Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" fotoğrafını oyladı.

Arıbaş, çevre ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu", spor kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabiri ve foto muhabirlerini tebrik eden Arıbaş, şunları kaydetti:

"Bütün kategorilerde çok güzel fotoğraflar vardı. Hepsi profesyonel ve harika kareler. AA, seçkideki fotoğraf karelerinde kalitesini iyi şekilde göstermiş. Kendimce anlamlı ve güzel bulduğum karelere oy verdim. Fotoğraflar belirli duygular uyandırdı, seçimlerimde duygusal açıdan yaklaştığım karelere oy verdim. Gerçekten kaliteli bir seçki, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."