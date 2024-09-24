Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Murat Ç. idaresindeki 16 BKH 615 plakalı otomobil, Saray Mahallesi yakınlarında Osman Ç'nin kullandığı 35 TCR 37 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, otomobillerdeki Nurettin Ç, İlknur Ç, Osman Ç. ile Abdullah Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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